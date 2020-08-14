Video Haber Son dakika! AB'de olağanüstü Akdeniz toplantısı karar alınmadan sona erdi | Video

Son dakika! AB'de olağanüstü Akdeniz toplantısı karar alınmadan sona erdi | Video

Son dakika! AB'de olağanüstü Akdeniz toplantısı karar alınmadan sona erdi | Video
14.08.2020 | 20:36

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Avrupa Birliği olağanüstü Akdeniz toplantısı karar alınmadan sona erdi.

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