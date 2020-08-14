Son dakika! AB'de olağanüstü Akdeniz toplantısı karar alınmadan sona erdi | Video
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Avrupa Birliği olağanüstü Akdeniz toplantısı karar alınmadan sona erdi.