Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama "Yüzde 95 oranında azalttık" | Video
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında corona virüsü önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül "Adliyelerde insan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık. Gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü tarih salgının seyrine göre daha önce çekilebilir" dedi.