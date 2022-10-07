Video Haber Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ: "Yeni infaz uygulaması geliyor!" | Video
Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ:

Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ: "Yeni infaz uygulaması geliyor!" | Video

07.10.2022 | 12:21

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Son dakika haberi: İzmir’de gerçekleştirilen Yargı Teşkilatı toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ: "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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