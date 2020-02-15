Son dakika! Adana'da sosyal medyada PKK/PYD propagandası yapan zanlılara operasyon: 8 gözaltı | Video

Son dakika haberi... Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan zanlılar, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında PKK ve Suriye uzantısı PYD'yi öven, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 11 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartmasının ardından şafak vakti 11 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerden adreslerinde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, 2 hafıza kartı ve bir örgüt üyesine ait fotoğraf ele geçirdi.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.