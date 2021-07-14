Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu | Video
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Son dakika haberi: Terör Örgütü PKK/YPG/PYD’nin Afrin bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. Çuvallar içerisinde 35 kişinin iskeletleri bulundu.