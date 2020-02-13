Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan FETÖ’nün siyasi ayağı açıklaması | Video

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağı konusunda iddiada bulunmuş ve geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerini A Haber’de yaptı.

"KILIÇDAROĞLU ALGI OPERASYONU YAPMA AMACINDADIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sayın Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında bir algı operasyonuna dönük yaklaşım ortaya koymuştur. FETÖ'nün 'one minute' çıkışından sonra farklı bir hal alma ve Sayın Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik önemli fonksiyonlar icra etmeye çalışmışlardır. Bu çerçeve de çeşitli kumpaslara girişmiştir. 2008 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen tarafından bir gerçeklik kamuoyuyla paylaşılmıştır. Öğmen, ABD'de bir kuruluşun raporunda CHP'nin başından Deniz Baykal'ın uzaklaştırılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesine yönelik bir rapor okuduğunu açık kaynaklarda ifade etmiştir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi dış destekli ve FETÖ aracılığıyla yapılmış olan bir operasyondur. Kılıçdaroğlu aynaya bakıp kendini görmelidir ve başkalarını iftira ile töhmet altında bırakmamalıdır." şeklinde ifade etti.