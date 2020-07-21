Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesinin detaylarını açıkladı | Video
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Zengin, düzenleme ile idari, mali ve hukuki muhatap bulmanın amaçlandığını belirtti.