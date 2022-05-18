Video Haber SON DAKİKA: AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı | Video
SON DAKİKA: AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı | Video

SON DAKİKA: AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı | Video

18.05.2022 | 12:59

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin, Atatürk Havalimanı'na inşa edilecek millet bahçesine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, "Henüz SADAT tartışması bitmeden bu defa da Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine bin bir yalan ve iftira ile saldırmaya başladılar. Bunu öyle alçakça, öyle sinsice yapmaya çalışıyorlar ki, bu senaryo onların çapını, kalibresini de fersah fersah aşar. İstanbul Havalimanı'nın inşası başladığı günden beri kendi bölgesel ve küresel ulaşım ve ticaret merkezi konumlarının sarsılacağından endişe edenlerin kurguladığı bir yalan rüzgarı sürekli estiriliyor." ifadelerini kullandı. "Osmanlı döneminde kurulan, Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı." diyen Başkan Erdoğan; Cumhuriyet döneminde, 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin demokrasiye yaptıkları ihaneti gizlemek için hep Atatürk maskesini kullandıklarını ifade etti. "12 Eylül darbecilerinin başı Kenan Evren de Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtınalar kopartanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Çünkü bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı." Başkan Erdoğan'ın muhalefetin Atatürk Havalimanı ile ilgili eleştirilere verdiği yanıt salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

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