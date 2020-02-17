Video Haber Son dakika! AK Parti MYK sonrası Kılıçdaroğlu'na çok sert FETÖ cevabı: Film izler gibi darbeyi izledi! | Video

Son dakika! AK Parti MYK sonrası Kılıçdaroğlu'na çok sert FETÖ cevabı: Film izler gibi darbeyi izledi! | Video

Son dakika! AK Parti MYK sonrası Kılıçdaroğlu'na çok sert FETÖ cevabı: Film izler gibi darbeyi izledi! | Video
17.02.2020 | 20:34

Son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 18.05'te toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun skandal FETÖ açıklamalarına cevap veren Çelik, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler ama bir kişiye dokunmadılar. Darbe olurken Kılıçdaroğlu evinde film izler gibi izledi." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 18.05'te toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına verdiği cevap;

Maalesef bu şahıs konuştukça biz de bu konuya girmek zorunda kalıyoruz. FETÖ Cumhurbaşkanımızı öldürmek istedi, Kılıçdaroğlu'na dokunmadılar. Bir kişiye hiç kimse dokunmadı o gece. Sayın Kılıçdaroğlu'na tanklar yol açtı. Meclis'e saldırıldı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler ama bir kişiye dokunmadılar. Darbe olurken Kılıçdaroğlu evinde film izler gibi izledi.

Sürekli yargının alanına giren konulara giriliyor.

FETÖ'den çok seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı hedef alıyorlar.

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