SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye enerjide merkez olacak!" | Video
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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerjide büyük bir oyuncu olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye enerjide dağıtım merkez olacak" ifadelerini kullandı.