SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan göçmenleri yakmaya çalıştı | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, " 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi botlarını şişleyerek, sivil elbise giyip öldürmeye kalkarak, üzerlerindeki eşyalarını alarak, çıplak şekilde kara sularımıza ittiler. Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışmışlardır. Sırp kasaplarının yaptığı gibi, Ruanda'da olduğu gibi. Kahramanlarımız orada olmasa bu insanların hepsine Akdeniz'i mezar yapacaklar. Defalarca söyledim, siz demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından kurtarın, o değerleri Akdeniz'in sularına gömdünüz siz. Önce onu kurtarın ondan sonra konuşun." dedi.