Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz | Video
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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in düzenlediği grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Akşener’in düzenlediği grup toplantısında, Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz." dedi.