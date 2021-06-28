Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Twitter hesabından paylaştığı asılsız 'Katar'dan gelen öğrencilerin sınavsız tıp eğitimi göreceği' iddiasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, "CHP'de bir yanlışlık yapıldığında özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı. Bu haber yalan bir haberdir. Muhalefetin en önemli görevi de denetim görevi yapmaktır. İşin psikopolitik bir tarafı da var. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki gerçekleştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a sıcak bakmıyorlar." dedi.