Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:59
02:15
Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın | Video 28.06.2021 | 18:05
03:10
Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 28.06.2021 | 16:50
12:46
04:03
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 28.06.2021 | 13:50
09:10
05:25
05:24
00:38
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon | Video 28.06.2021 | 10:35
00:59
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama "Kararlıyız" | Video 27.06.2021 | 14:17
04:37
12:58
03:18
00:56
18:52
04:14
Burhanettin Duran | Dünkü AB Zirvesi şaşırttı mı? 26.06.2021 | 16:00
04:17
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Amerikalı Erdemir’i unuttu mu? 26.06.2021 | 15:58
09:26
Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti" 26.06.2021 | 15:51
02:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 26.06.2021 | 15:40
Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Twitter hesabından paylaştığı asılsız 'Katar'dan gelen öğrencilerin sınavsız tıp eğitimi göreceği' iddiasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, "CHP'de bir yanlışlık yapıldığında özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı. Bu haber yalan bir haberdir. Muhalefetin en önemli görevi de denetim görevi yapmaktır. İşin psikopolitik bir tarafı da var. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki gerçekleştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a sıcak bakmıyorlar." dedi.