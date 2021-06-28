Video Haber Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video
28.06.2021 | 19:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video 05:59
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video 28.06.2021 | 19:12
Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın | Video 02:15
Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın | Video 28.06.2021 | 18:05
Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 03:10
Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 28.06.2021 | 16:50
Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar 12:46
Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar 28.06.2021 | 14:36
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 04:03
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 28.06.2021 | 13:50
ODA TV’den Kız yurdunda silah yalanı. İşte belgesel için kullanılan oyuncak silahlar | Video 09:10
ODA TV’den "Kız yurdunda silah" yalanı. İşte belgesel için kullanılan oyuncak silahlar | Video 28.06.2021 | 11:45
Türksat 5A bugün hizmete başlayacak. Bakan Karaismailoğlu A Haber'de açıkladı | Video 05:25
Türksat 5A bugün hizmete başlayacak. Bakan Karaismailoğlu A Haber'de açıkladı | Video 28.06.2021 | 11:34
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması 05:24
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması 28.06.2021 | 11:33
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon | Video 00:38
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon | Video 28.06.2021 | 10:35
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama Kararlıyız | Video 00:59
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama "Kararlıyız" | Video 27.06.2021 | 14:17
Yarışmacının Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı! | Video 04:37
Yarışmacının Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı! | Video 27.06.2021 | 00:13
Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu | Video 12:58
Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu | Video 26.06.2021 | 22:59
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video 03:18
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video 26.06.2021 | 22:35
SON DAKİKA: 26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 00:56
SON DAKİKA: 26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 26.06.2021 | 19:46
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 18:52
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 26.06.2021 | 17:57
Burhanettin Duran | Dünkü AB Zirvesi şaşırttı mı? 04:14
Burhanettin Duran | Dünkü AB Zirvesi şaşırttı mı? 26.06.2021 | 16:00
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Amerikalı Erdemir’i unuttu mu? 04:17
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Amerikalı Erdemir’i unuttu mu? 26.06.2021 | 15:58
Başkan Erdoğan CHP her adımın önünü kesti 09:26
Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti" 26.06.2021 | 15:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 02:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 26.06.2021 | 15:40
İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz 31:55
İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz" 26.06.2021 | 15:34

Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Twitter hesabından paylaştığı asılsız 'Katar'dan gelen öğrencilerin sınavsız tıp eğitimi göreceği' iddiasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, "CHP'de bir yanlışlık yapıldığında özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı. Bu haber yalan bir haberdir. Muhalefetin en önemli görevi de denetim görevi yapmaktır. İşin psikopolitik bir tarafı da var. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki gerçekleştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a sıcak bakmıyorlar." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA