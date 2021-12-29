Video Haber Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleme' iddiasına yanıt: Tipik bir fitne siyaseti | Video
Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleme' iddiasına yanıt: Tipik bir fitne siyaseti | Video

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleme' iddiasına yanıt: Tipik bir fitne siyaseti | Video

29.12.2021 | 18:25

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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun ’dinleme’ iddiasına yanıt: Tipik bir fitne siyaseti | Video 56:36
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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna değinen Ömer Çelik, "Silahlı kuvvetlerimizin güçlü operasyonları devam ediyor" dedi. Çelik, acil kullanım onayı alan TURKOVAC aşısının ise şehir hastanelerinden başlayarak kullanılacağını ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Dinleniyoruz' iddialarına da yönelik Çelik, "Ne belge koyuyor ne de savcılığa suç duruyusunda bulunuyor. Hangi bilgi ve belgeye göre söylediğini çıkıp açıklamalı. Gereksiz bir mağduriyet içine girmesi doğru değil." ifadelerini kullandı.

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