Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: "Vahim ve utanç verici" | Video
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarma teşkilatını hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Ömer Çelik, "Utanç verici bir iftiradır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır ve provokatiftir. Kılıçdaroğlu özür dilemelidir. Bunun adı yıkım siyasetidir" ifadelerini kullandı.