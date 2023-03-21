SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mehmet Şimşek açıklaması: Olağanüstü bir durum değil | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in parti binasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğu görüşmenin olağanüstü bir durum olmadığını kaydetti. Sözcü Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine Mehmet Şimşek'in aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini belirterek kendisinin her konuda destek vereceğini ifade etti.