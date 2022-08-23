Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Erken seçim söz konusu değil" | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda partideki bütün birimlerin görüşlerinin ortaya koyulduğunu, teşkilatların çalışmasının değerlendirildiğini dile getiren Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil." dedi.