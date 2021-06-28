Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.