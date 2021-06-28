Video Haber Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
28.06.2021 | 19:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video 02:13
SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu | Video 28.06.2021 | 19:49
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 46:29
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 28.06.2021 | 19:15
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı açıklandı | Video 02:32
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı açıklandı | Video 28.06.2021 | 19:18
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 'ülkeye girişler' için yeni genelge! 6 ülkeye seyahat yasağı getirildi | Video 03:26
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 'ülkeye girişler' için yeni genelge! 6 ülkeye seyahat yasağı getirildi | Video 28.06.2021 | 19:16
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video 05:59
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katar' yanıtı: CHP'de özür dileyebilen insanlar vardı | Video 28.06.2021 | 19:12
Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın | Video 02:15
Londra’da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın | Video 28.06.2021 | 18:05
Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 03:10
Hasan Basri Yalçın | Örgütlü yalancılık 28.06.2021 | 16:50
Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar 12:46
Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar 28.06.2021 | 14:36
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 04:03
Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor 28.06.2021 | 13:50
ODA TV’den Kız yurdunda silah yalanı. İşte belgesel için kullanılan oyuncak silahlar | Video 09:10
ODA TV’den "Kız yurdunda silah" yalanı. İşte belgesel için kullanılan oyuncak silahlar | Video 28.06.2021 | 11:45
Türksat 5A bugün hizmete başlayacak. Bakan Karaismailoğlu A Haber'de açıkladı | Video 05:25
Türksat 5A bugün hizmete başlayacak. Bakan Karaismailoğlu A Haber'de açıkladı | Video 28.06.2021 | 11:34
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması 05:24
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması 28.06.2021 | 11:33
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon | Video 00:38
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon | Video 28.06.2021 | 10:35
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama Kararlıyız | Video 00:59
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama "Kararlıyız" | Video 27.06.2021 | 14:17
Yarışmacının Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı! | Video 04:37
Yarışmacının Yeşilçam sorusuna verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı! | Video 27.06.2021 | 00:13
Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu | Video 12:58
Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu | Video 26.06.2021 | 22:59
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video 03:18
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video 26.06.2021 | 22:35
SON DAKİKA: 26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 00:56
SON DAKİKA: 26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 26.06.2021 | 19:46
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 18:52
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 26.06.2021 | 17:57
Burhanettin Duran | Dünkü AB Zirvesi şaşırttı mı? 04:14
Burhanettin Duran | Dünkü AB Zirvesi şaşırttı mı? 26.06.2021 | 16:00

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA