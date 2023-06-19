SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk MKYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, fahiş kira artışlarıyla ilgili gelen şikayetleri yakından takip ettiklerini bildirirken, asgari ücret zammı sürecine de değindi. Çelik, "FETÖ ile ilgili yeni birtakım bilgilere ulaşabilecek aşama elde edildi." dedi.
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