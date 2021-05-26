SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'organize suç örgütü' tartışmaları hakkında flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), sona erdi. MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki kritik konular hakkında basın toplantısında konuşuyor... Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çirkin iddiaların parti tarafından güçlü şekilde reddedildiğini söyledi. Çelik "Türk siyasi hayatının referansının illegal yapılar olmaması gerektiğini belirtiyoruz." dedi.