Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
34:38
00:51
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 05.04.2021 | 19:47
03:30
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 05.04.2021 | 18:55
19:31
00:38
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 05.04.2021 | 15:50
04:12
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 05.04.2021 | 15:36
02:19
Erman Toroğlu | Tatlı 10 numara iş yaptı 05.04.2021 | 14:47
04:32
Kerem Alkin | Süveyş, Kafkaslar ve Boğazlar 05.04.2021 | 14:45
19:26
00:29
05:09
Hilal Kaplan | NATO’culara geçit yok! 05.04.2021 | 12:51
06:07
Yavuz Donat | Geçti Bor’un pazarı 05.04.2021 | 12:49
04:18
Şebnem Bursalı | Apoletli siyaset biteli çok oldu! 05.04.2021 | 12:10
19:32
01:11
02:09
03:35
Hasan Basri Yalçın | Emekliler muhtırası 05.04.2021 | 10:38
02:37
Haşmet Babaoğlu | Halk soracak şimdi bu emeklilere... 05.04.2021 | 10:34
01:53
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sona erdi. Emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı skandal bildirinin ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin bildirisine karşı olduklarını, bunun siyasete müdahale teşebbüsü olduğunu dile getiren Ömer Çelik, "Kayıtsız şartsız bildiriye karşıyız. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olamaz. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimeşru bir teşebbüstür." ifadelerini kullandı.