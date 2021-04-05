Video Haber Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video
05.04.2021 | 21:58

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video 34:38
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sona erdi. Emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı skandal bildirinin ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin bildirisine karşı olduklarını, bunun siyasete müdahale teşebbüsü olduğunu dile getiren Ömer Çelik, "Kayıtsız şartsız bildiriye karşıyız. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olamaz. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimeşru bir teşebbüstür." ifadelerini kullandı.

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