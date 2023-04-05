SON DAKİKA: AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert tepki: "Kandil miyavladığında kükreyemiyorsunuz!" | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Meclis'te kurşunları fırlatarak yaptığı şova tepki gösterdi. Çelik, Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, "Teröristler miyavlayarak sizin kazanmanızı istiyoruz dediğinde, siz herhangi bir kükreme içine girmiyorsunuz! Cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu kapatabileceğinizi düşünüyorsunuz." dedi. Çelik, Cumhur İttifakı'nın ortak liste ile seçime girip girmeyeceğine dair de önemli ifadeler kullandı.
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