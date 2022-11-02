Video Haber Son Dakika: AK Parti'den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video
Son Dakika: AK Parti'den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video

Son Dakika: AK Parti'den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video

02.11.2022 | 17:08

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Son Dakika: AK Parti’den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video 03:20
Son Dakika: AK Parti'den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video 02.11.2022 | 17:08
Salih Tuna | Muhalif olana muhalif olma 04:20
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Engin Ardıç | Sancı yapmış 02:15
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Melih Altınok | PKK’nın kimyasal rejimi Kılıçdaroğlu’nun narkodevleti 04:44
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Son Dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda | Video 00:59
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Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 43:22
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Son Dakika: Bakan Soylu açıkladı! Osmaniye’de "Kökünü Kurutma Operasyonu": 130 gözaltı | Video 02.11.2022 | 08:35
Fabrika çalışıyor yalanını ortaya atmışlardı! Murat Ongun’dan Halk Ekmek itirafı | Video 01:23
"Fabrika çalışıyor" yalanını ortaya atmışlardı! Murat Ongun'dan Halk Ekmek itirafı | Video 02.11.2022 | 01:35
Son dakika: Bursa’da tekstil fabrikasında yangın! | Video 01:05
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Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! | Video 01.11.2022 | 22:31
ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale | Video 01:21
ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale | Video 01.11.2022 | 22:11
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık | Video 52:14
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık | Video 01.11.2022 | 20:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki! | Video 05:22
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki! | Video 01.11.2022 | 20:45
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde konuştu | Video 01.11.2022 | 20:43
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Tayvan’da aşırı yağış toprak kaymasına neden oldu | Video 01.11.2022 | 20:31
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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret etti

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