Son dakika: AK Partili eski vekillerle buluşma! Başkan Erdoğan: 2023 Haziranı'nda seçim zaferini birlikte kutlayacağız | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski vekillerle buluşma töreninde konuştu. AK Partililere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan 'Safları sıkı tutalım' çağrısında bulundu. Erdoğan, "Bölgemizin yeniden şekillendirmeye çalıştığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi. Kurdaki istikrarsızlığın önemli ölçüde koruma altına alındığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir." ifadelerini kullandı.