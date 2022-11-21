SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye sert tepki: Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi? | Video
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın üzerinden 2 güne yakın zaman geçerken CHP'den bir açıklama gelmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu durumu eleştirdi. Dağ, "Terörle mücadelenin, birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP’den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP’nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. " dedi.