Son Dakika: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti | Video
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Son dakika haberi: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise A Haber canlı yayınına telefonla bağlanıp başsağlığı dileklerini iletti..