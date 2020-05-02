Son dakika: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler! Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botunu böyle kovaladı | Video

Son dakika haberi: Göçmenlerin Türkiye'den Yunanistan'a geçişinin artmasıyla birlikte Ege Denizi'nde Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık açıklarında sık sık karşılaşan Türk Sahil Güvenlik ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntülerde Yunanistan’ın Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz edip, geriye itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenliği, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kovalandı.

Yunan adalarında yaşayanlar tarafından sosyal medyadan servis edilen görüntülerde Yunan sahil güvenlik botu göçmen teknesini Türk karasularına doğru geriye doğru iterken, yaklaşan Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan askerinin panik hali yansıyor. Dikili-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren kovalamacanın ardından ortalık sakinleşti ve büyük tehlike yaşayan göçmenler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Türk botunun Yunan botunu kovaladığı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı.