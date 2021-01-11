Video Haber Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümitcan Uygun'un ailesi gazetecilere saldırdı! | Video

Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümitcan Uygun'un ailesi gazetecilere saldırdı! | Video

Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümitcan Uygun'un ailesi gazetecilere saldırdı! | Video
11.01.2021 | 17:55

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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak adı geçen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan canlı yayınlaması büyük tepki çekmişti. Skandal görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Ümitcan Uygun, gözaltına alındıktan sonra "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan tutuklandı. Son dakika haberine göre Uygun ailesi, karar sonrası adliye çıkışında gazetecilere saldırdı. Tehditler savurarak terör estiren aileyi güvenlik görevlileri engellerken aile taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

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