Son dakika! Almanya'da karnaval yürüyüşüne araç daldı: Çok sayıda yaralı var! | Video
San dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde gurbetçi Türklere karşı ırkçı terör saldırısı düzenlenen Almanya'da karnaval yürüyüşüne araç daldı!Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.
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