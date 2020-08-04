Son dakika: Almanya'dan flaş corona virüsü aşısı açıklaması! Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Uğur Şahin tarihe geçecek... | Video
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Son dakika haberi... Alman bilim insanları corona virüsü (Covid-19) aşısı ile ilgili çalışmalarının sona yaklaştığını duyurdu! Klinik testlerde olumlu sonuçlar veren corona virüsü (Covid-19) aşısının eğer kullanıma başlanırsa Prof. Dr. Uğur Şahin, aşıyı bulan bilim insanı olarak tarihe geçecek.