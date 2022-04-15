Video Haber SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı ne yapmalı? | Video
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı ne yapmalı? | Video

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı ne yapmalı? | Video

15.04.2022 | 15:43

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Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber düğün sezonu da kapıya dayandı. Bunun yanında artan emtia fiyatları da gündemin öne çıkan başlıklarında bir tanesi. Peki düğün sezonuyla beraber altın fiyatlarında artış olur mu? Altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan kuyumcu esnafı Faruk Yüksel verdi..

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