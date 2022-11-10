Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu | Video

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de.. | Video 10.11.2022 | 09:18
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İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı | Video 09.11.2022 | 21:28
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Yunanistan karıştı! Atina'da hayat pahalılığı isyanı | Video 09.11.2022 | 17:38
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Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek | Video 09.11.2022 | 13:46
Son dakika haberi...Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.