Video Haber Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu | Video
Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu | Video

Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu | Video

10.11.2022 | 20:39

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Son dakika haberi...Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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