Video Haber Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video

Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video

Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video
06.08.2020 | 10:33

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Son dakika haberi... Ankara'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 yabancı uyruklu, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçeleri ve Polatlı ilçesinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 15 Irak, 4 Suriye uyruklu olmak üzere 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

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