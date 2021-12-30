Video Haber Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı | Video
Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı | Video

Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı | Video

30.12.2021 | 09:33

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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 23 kişiyi yakaladı.

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Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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