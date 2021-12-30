Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı | Video 30.12.2021 | 09:33
01:14
00:25
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde... | Video 29.12.2021 | 22:14
00:09
9 aracın lastiklerini bıçakla kesmişti... Yakalandı! | Video 29.12.2021 | 21:51
09:38
02:44
İstanbul’da trafik yine kilitlendi! | Video 29.12.2021 | 18:50
09:57
56:36
02:36
03:11
Salih Tuna | Onu demeseydi iyiydi 29.12.2021 | 16:43
02:57
Engin Ardıç | Gelemiyor gelmemekte olan 29.12.2021 | 15:27
01:42
14:42
00:33
İsmail Saymaz'a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu | Video 29.12.2021 | 13:05
02:27
Mehmet Barlas | CHP’nin adaylık arayışına bir katkı 29.12.2021 | 13:02
00:26
01:25
Son Dakika: Eren Kış-14 operasyonu başladı | Video 29.12.2021 | 10:07
03:06
01:42
00:29
Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 19:57
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 23 kişiyi yakaladı.
Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.