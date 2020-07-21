Son Dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! ByLock kullanıcısı 31 kişi gözaltına alındı | video
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Son Dakika Haberi... Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda vatan haini teröristlerin kullandığı ByLock ile haberleşen 31 kişi gözaltına alındı.