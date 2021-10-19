Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu | Video

FETÖ-PDY terör örgütünün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon yapıldı. İlişiği kesilmiş askeri öğrenci 50 şüpheli hakkında Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün yargı teşkilatı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde mahrem imam olan ve operasyonel hat kullananam 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün yargı teşkilatı yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde mahrem imam oldukları ve yargı çalışanları ile operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara merkezli 18 ilde bir operasyon da eski askeri öğrencilere yönelik düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 50 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi. Tamamı daha önce ilişiği kesilmiş olan askeri öğrencilerin büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hat kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.