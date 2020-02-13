Son dakika! Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı... Dehşet anları kamerada | Video
Son dakika haberi... Ankara'da, Ulaş A. (20) gece taksi durağına girip, arkasına sakladığı tabancayla duvara ateş açtı. Çıkan arbedede şoförlerden birisini bacağından vurup yaralaya Ulaş A. gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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