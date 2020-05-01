Son dakika: Ankara'da trafik polisine saldırı anı görüntüleri ile ilgili flaş gelişme | Video
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Son dakika haberi... Ankara sosyal medyada tepki çeken trafik polisine saldırı anı görüntüleri il ilgili flaş gelişme! Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ile ilgili işlem başlatıldığını ve polise saldıran zanlının yakalandığını açıkladı.Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin, trafik polisine fiziki saldırıda bulunduğu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında resmi kıyafetli bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapılması üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtilerek, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.