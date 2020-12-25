Video Haber Son dakika: Ankara'dan yola çıkan 61 yeni ambulans İstanbul'a geldi | Video

Son dakika: Ankara'dan yola çıkan 61 yeni ambulans İstanbul'a geldi | Video

Son dakika: Ankara'dan yola çıkan 61 yeni ambulans İstanbul'a geldi | Video
25.12.2020 | 02:20

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ANKARA'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

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