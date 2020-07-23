Video Haber Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video

Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video

Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video
23.07.2020 | 08:37

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Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video 00:51
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Son Dakika Haberi... Antalya Manavgat'ta henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

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