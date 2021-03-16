Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu | Video

Son dakika haberi... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin ilk belirlemesine göre; ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. İşte son dakika haberinin detayları...