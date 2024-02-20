SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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