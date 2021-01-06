Son dakika: Arnavutluk Başbakanı'nın 'Çok iddialı bir süre' sözlerine Başkan Erdoğan'dan bomba yanıt! | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'ta 3 ayda tamamlayacağı hastaneyle ilgili olarak 'Bahse girmiyorum ama çok kısa ve iddialı bir süre' dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe bölge hastanelerinin inşa edilme sürelerini örnek göstererek 'Bizim için leblebi-çekirdek' demesi toplantıya damgasını vurdu.