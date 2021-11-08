Video Haber Son dakika: Avcılar'da iplik fabrikasında yangın | Video
Son dakika: Avcılar'da iplik fabrikasında yangın | Video

Son dakika: Avcılar'da iplik fabrikasında yangın | Video

08.11.2021 | 19:55

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Son dakika haberi... Avcılar'da 2 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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