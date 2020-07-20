Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Cuma namazı nasıl kılınacak? | Video
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Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Cuma namazı nasıl kılınacak? | Video 20.07.2020 | 11:17
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Son Dakika Haberi... Yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Cuma namazı nasıl kılınacak? Ayasofya Camii'de hazırlıklar ne aşamada? İşte 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki hazırlıkların son durumu...