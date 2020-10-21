Son dakika: Azerbaycan ordusu, 400 Ermeni askerinin bulunduğu taburu yerle bir etti | Video

Son dakika haberi: Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden Dağlık Karabağ savaşında 25'inci gününe girilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi.