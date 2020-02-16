Video Haber Son dakika: Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolara sert müdahale: 23 yaralı | Video

Son dakika: Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolara sert müdahale: 23 yaralı | Video

Son dakika: Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolara sert müdahale: 23 yaralı | Video
16.02.2020 | 12:01

Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protestoculara kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı ve güvenlik güçlerinin gaz bombasıyla müdahalesi sonucu toplam 26 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na güvenlik güçlerinin gaz bombasıyla müdahalesi sonucu 23 kişinin gazdan etkilendiği ve çadırlarda çıkan yangın sonucu yaralandığı açıklandı. Yerel kaynaklar ise 3 protestocunun kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanması sonucu yaralandığını belirtti. Çadırlarda çıkan yangınları söndüren protestocuların güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından eylemlerine devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken 25 binden fazla kişi de yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolara sert müdahale: 23 yaralı | Video 00:32
Son dakika: Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolara sert müdahale: 23 yaralı | Video 16.02.2020 | 12:01
CHP'li Yalova Belediyesi'nde rüşvet skandalında yeni detaylar | Video 02:00
CHP'li Yalova Belediyesi'nde rüşvet skandalında yeni detaylar | Video 16.02.2020 | 11:30
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Erdoğan'a tehdit! Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız | Video 02:16
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Erdoğan'a tehdit! "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" | Video 16.02.2020 | 11:23
Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video 00:52
Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video 16.02.2020 | 10:47
CHPli Erdoğdu'dan skandal sözler! Polise taşla direnebilirsiniz | Video 01:30
CHPli Erdoğdu'dan skandal sözler! "Polise taşla direnebilirsiniz" | Video 16.02.2020 | 09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan partililerle telefonda görüştü 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan partililerle telefonda görüştü 16.02.2020 | 01:26
Rus Diplomat Andrey Baklanov İdlib’e ilişkin flaş açıklamalar İdlib ele geçirilirse bu Suriye rejiminin.. | Video 03:20
Rus Diplomat Andrey Baklanov İdlib’e ilişkin flaş açıklamalar "İdlib ele geçirilirse bu Suriye rejiminin.." | Video 15.02.2020 | 17:45
Muhalefetin Suriye tepkisine milletvekillerinden sert yanıt | Video 11:12
Muhalefetin Suriye tepkisine milletvekillerinden sert yanıt | Video 15.02.2020 | 16:59
Son dakika! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kadın kılığına girmiş erkek şoku! | Video 01:13
Son dakika! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kadın kılığına girmiş erkek şoku! | Video 15.02.2020 | 10:56
Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de FETÖ'nün siyasi ayağı ve CHP itirafı | Video 00:30
Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de FETÖ'nün siyasi ayağı ve CHP itirafı | Video 15.02.2020 | 15:59
Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan Pakistan seyahatini özetleyen sözler Erdoğan Pakistan'da seçime girse kazanır | Video 01:11
Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan Pakistan seyahatini özetleyen sözler "Erdoğan Pakistan'da seçime girse kazanır" | Video 15.02.2020 | 15:21
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı | Video 00:26
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı | Video 15.02.2020 | 15:08
Son dakika! Şanlıurfa CHP İl Kongresi'nde tekme tokat kavga çıktı! | Video 01:17
Son dakika! Şanlıurfa CHP İl Kongresi'nde tekme tokat kavga çıktı! | Video 15.02.2020 | 15:14
Son dakika! İSMEK'te başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli meğer maaş almaya... | Video 01:39
Son dakika! İSMEK'te başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli meğer maaş almaya... | Video 15.02.2020 | 14:33
Son dakika! Rejim güçlerinin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı! Suriye Milli Ordusu, böyle vurdu | Video 00:24
Son dakika! Rejim güçlerinin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı! Suriye Milli Ordusu, böyle vurdu | Video 15.02.2020 | 14:29
Kahraman ilan edilen Milli Kayakçı Sıla Kara Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardığı o anları anlattı 04:04
Kahraman ilan edilen Milli Kayakçı Sıla Kara Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardığı o anları anlattı 15.02.2020 | 12:25
Son dakika! Düzce'de bu skandal görüntüleri arkadaşı yerine yanlışlıkla polise atınca... | Video 00:57
Son dakika! Düzce'de bu skandal görüntüleri arkadaşı yerine yanlışlıkla polise atınca... | Video 15.02.2020 | 11:44
Son dakika! Balıkesir'de silahla dehşet saçan motosikletli kamerada: 1 yaralı | Video 00:23
Son dakika! Balıkesir'de silahla dehşet saçan motosikletli kamerada: 1 yaralı | Video 15.02.2020 | 11:15
Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video 01:29
Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video 15.02.2020 | 11:09
Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video 02:37
Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video 15.02.2020 | 09:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN