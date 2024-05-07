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Video Haber SON DAKİKA: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı! Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’nin gündeminde ne var? | Video
SON DAKİKA: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı! Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’nin gündeminde ne var? | Video

SON DAKİKA: Bahçeli-Özel görüşmesi başladı! Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’nin gündeminde ne var? | Video

07.05.2024 | 12:21

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme saat 12.00'de başladı.

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