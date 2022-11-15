Son Dakika: Bahçeli'den İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama: "Misliyle karşılık verilecektir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
41:01
03:56
İstiklal teröristi böyle yakalandı! İşte tüm detaylar | Video 15.11.2022 | 10:46
01:54
03:12
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı | Video 15.11.2022 | 08:36
00:26
00:51
00:33
Düzce'de 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı | Video 14.11.2022 | 21:59
03:05
01:39
Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video 14.11.2022 | 17:57
01:00
04:30
Melih Altınok | Yıpratırlar annem diye diye... 14.11.2022 | 17:14
04:55
Mehmet Barlas | Terörün kaynağı da mücadele yolu da bellidir 14.11.2022 | 17:12
00:27
00:10
07:31
01:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan G-20 için Bali'de | Video 14.11.2022 | 10:16
02:10
05:19
Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video 14.11.2022 | 09:35
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, muhalefete de sert tepki gösterdi. HDP'nin PKK'nın yoldaşı, CHP'nin ikiz kardeşi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "TBMM'de bölücü sima istemiyoruz. Sözde Kürdistan propagandası ile sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyasi hayatında olmasına tahammül edemiyoruz." dedi. Bahçeli, Türkiye'nin teröreteslim olmayacağını ifade etti, "Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir." dedi.