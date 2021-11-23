Video Haber SON DAKİKA: Bahçeli'den kur operasyonuna çok sert tepki!
SON DAKİKA: Bahçeli'den kur operasyonuna çok sert tepki!

SON DAKİKA: Bahçeli'den kur operasyonuna çok sert tepki!

23.11.2021 | 12:03

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, enflasyon, kur ve faiz sarmalının dışına çıkmak için tarihi bir eşikte olunduğunu ifade etti. Bahçeli, kur üzerinden operasyonların boşuna olduğunu söyledi, "Türkiye'yi teslim alamayacaksınız." dedi. Bahçeli, erken seçimin ise sözkonusu olmadığını vurguladı, "Seçim de seçim diye tutturanlar bozgun siyasetinin taraflarıdır" ifadelerini kullandı.

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